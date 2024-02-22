На борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник на борту судна, атакованного неизвестными у берегов Йемена. Как сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), по судну были выпущены две ракеты.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена [в Аденском заливе]. Сообщается, что по судну были выпущены две ракеты, в результате чего на его борту возник пожар. Силы коалиции отреагировали на произошедшее», — говорится в распространенном документе.

Информация о произошедшем в 10:20 мск инциденте поступила не от капитана судна, как это происходит обычно, а от «третьей стороны».