На борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар
13:20 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар возник на борту судна, атакованного неизвестными у берегов Йемена. Как сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), по судну были выпущены две ракеты.
«UKMTO получил уведомление об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена [в Аденском заливе]. Сообщается, что по судну были выпущены две ракеты, в результате чего на его борту возник пожар. Силы коалиции отреагировали на произошедшее», — говорится в распространенном документе.
Информация о произошедшем в 10:20 мск инциденте поступила не от капитана судна, как это происходит обычно, а от «третьей стороны».
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