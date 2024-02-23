Сбер готов делиться собственными технологиями искусственного интеллекта с арабскими партнерами
15:10 23.02.2024
«Мы следим за действиями наших клиентов, активно работаем с ними и, конечно, стараемся помогать им работать на тех рынках, которые являются приоритетными для российского бизнеса, а сейчас рынок ОАЭ – один из приоритетных для российских бизнесменов. Мы идем за нашими клиентами и активно помогаем», – пояснил он.
Сбер в 2023 году заработал рекордную прибыль – 1,5 трлн руб., что эквивалентно 16,4 млрд долл., напомнил Александр Ведяхин. «Это абсолютный рекорд, несмотря на все ограничения, – отметил топ-менеджер. – В прошлом году мы приняли новую стратегию и обещаем акционерам рентабельность капитала 22% и выплаты 50% прибыли на дивиденды. Сбер – номер один по акциям на Московской бирже, мы признаны самой доходной инвестицией в РФ этого тысячелетия. Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом и обещаем своим акционерам большую прибыль, а нашим клиентам – стабильный качественный сервис».
По его словам, Сбер готов делиться своими технологиями в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с арабскими партнерами. «Мы сами развиваем искусственный интеллект и помогаем нашим клиентам развивать его. Сбер является центром компетенции в области ИИ, который активно делится этими знаниями», – отметил Александр Ведяхин. Нейросетевая модель Сбера GigaChat в официальных замерах уже обогнала по качеству ChatGPT 3.5, напомнил он. «Я думаю, что в ближайшее мы время догоним ChatGPT 4», – прогнозирует топ-менеджер. Он также рассказал про нейросеть Сбера Kandinsky: «Она очень хорошо рисует, понимает и делает видео, сопоставима по своим характеристикам с такими лидирующими решениями в этом направлении, как Midjourney».
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