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НОВОСТИ

ЕС выплатит в марте первые 4,5 млрд евро Украине по новой программе помощи в 50 млрд

17:30 24.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен в марте выплатить первые 4,5 млрд евро Украине по новой программе помощи в 50 млрд, которая была утверждена Брюсселем 1 февраля. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

«Мы обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью 50 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро будет произведен в марте», — написала она в социальной сети X.

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