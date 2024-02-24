ЕС выплатит в марте первые 4,5 млрд евро Украине по новой программе помощи в 50 млрд

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен в марте выплатить первые 4,5 млрд евро Украине по новой программе помощи в 50 млрд, которая была утверждена Брюсселем 1 февраля. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

«Мы обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью 50 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро будет произведен в марте», — написала она в социальной сети X.