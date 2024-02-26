Боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году — ГосНИИАС

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевой самолет шестого поколения может появиться в России к 2050 году, в настоящее время ведется обмен мнениям с военными относительно его концепции. Об этом в колонке для ТАСС пишет научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.

«В настоящее время мы размышляем над концепцией самолета шестого поколения, ведем поисковые исследования, обмениваемся мнениями с военными специалистами. Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего», — пишет он.