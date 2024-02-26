Дания прекращает расследование диверсий на «Северных потоках» — Reuters
13:05 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Дании прекращает расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за недостатка оснований для его продолжения. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным правоохранительных органов королевства, у них нет причин для дальнейшего расследования взрывов. В полиции отметили, что на основании проведенного разбирательства можно заключить, что в ситуации вокруг трубопроводов «имела место преднамеренная диверсия».
НОВОСТИ
- 13:32 26.02.2024
- Эра глобального доминирования Запада завершилась с началом СВО, признал Боррель
- 13:20 26.02.2024
- Авдеевка полностью зачищена, но не до конца разминирована — Пушилин
- 13:00 26.02.2024
- Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с 70-летием — Кремль
- 12:32 26.02.2024
- Российские компании стали реже предлагать сотрудникам удаленку - опрос
- 12:20 26.02.2024
- Варшава требует от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне — министр
- 12:05 26.02.2024
- В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин
- 12:00 26.02.2024
- Блоковая конфронтация не позволит обеспечить безопасность ни одной страны — МИД КНР
- 11:32 26.02.2024
- В Киеве заявили, что найденный мертвым в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
- 11:20 26.02.2024
- Регионам РФ выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ — Мишустин
- 11:05 26.02.2024
- Около половины поляков выступают за запрет ввоза агропродукции с Украины — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать