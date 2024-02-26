Дания прекращает расследование диверсий на «Северных потоках» — Reuters

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Дании прекращает расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за недостатка оснований для его продолжения. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным правоохранительных органов королевства, у них нет причин для дальнейшего расследования взрывов. В полиции отметили, что на основании проведенного разбирательства можно заключить, что в ситуации вокруг трубопроводов «имела место преднамеренная диверсия».