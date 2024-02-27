Экс-глава МИД Литвы пригрозил «нейтрализовать» Калининград на фоне расширения НАТО

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО.

«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет „нейтрализован“ первым», — написал он в соцсети X.