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Власти Кубы пятикратно увеличат цены на бензин в стране

19:05 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анонсированное в начале года пятикратное повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо на Кубе произойдет 1 марта. Об это сообщил местный новостной портал Cubadebate.

Решение о повышении цен должно было вступить в силу 1 февраля, но его реализация была отложена из-за сбоя в работе системы платежей, которая подверглась кибератаке.

В настоящее время цена литра бензина на Кубе составляет около 30 песо (около $0,25 по курсу обмена наличной валюты в банках республики). С 1 февраля цена вырастет до 156 песо (около $1,3).

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