Власти Кубы пятикратно увеличат цены на бензин в стране
19:05 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Анонсированное в начале года пятикратное повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо на Кубе произойдет 1 марта. Об это сообщил местный новостной портал Cubadebate.
Решение о повышении цен должно было вступить в силу 1 февраля, но его реализация была отложена из-за сбоя в работе системы платежей, которая подверглась кибератаке.
В настоящее время цена литра бензина на Кубе составляет около 30 песо (около $0,25 по курсу обмена наличной валюты в банках республики). С 1 февраля цена вырастет до 156 песо (около $1,3).
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