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НОВОСТИ

Конгресс США договорился о предотвращении шатдауна — Politico

10:00 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют не допустить приостановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за прекращения финансирования. Об этом сообщила в среду американская газета Politico.

По словам ее источника в Конгрессе, договоренность предусматривает продление финансирования одних правительственных структур до 8 марта, а других — до 22 марта. Как уточняет издание, законодатели пришли к единому мнению по нескольким законопроектам, касающимся расходов федерального бюджета.

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