Конгресс США договорился о предотвращении шатдауна — Politico
10:00 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют не допустить приостановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за прекращения финансирования. Об этом сообщила в среду американская газета Politico.
По словам ее источника в Конгрессе, договоренность предусматривает продление финансирования одних правительственных структур до 8 марта, а других — до 22 марта. Как уточняет издание, законодатели пришли к единому мнению по нескольким законопроектам, касающимся расходов федерального бюджета.
НОВОСТИ
- 10:32 29.02.2024
- БПЛА, по которому выстрелил германский фрегат в Красном море, был американским
- 10:20 29.02.2024
- Власти могут резко увеличить штрафы за долгое хранение топлива в ж/д вагонах
- 10:05 29.02.2024
- В ВСУ все меньше тех, кто готов выполнять приказы об ударах по мирным жителям — Сальдо
- 09:32 29.02.2024
- Минюст предлагает брать штрафы с навязчивых коллекторов
- 09:20 29.02.2024
- Между Макроном и Шольцем растут разногласия по поводу Украины - Politico
- 09:05 29.02.2024
- США и союзники обсуждают контрмеры РФ после изъятия ее замороженных активов — Минфин
- 09:00 29.02.2024
- Украинский БПЛА уничтожен над Курской областью
- 22:40 28.02.2024
- Власти Украины считают, что Telegram может нести угрозу безопасности страны
- 21:40 28.02.2024
- В ХАМАС заявили о достижении принципиального соглашения о доставке гумпомощи в Газу -СМИ
- 20:10 28.02.2024
- Финляндия не ограничила Украину по целям применения поставляемого оружия - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать