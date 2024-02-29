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Главком ВСУ признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

11:05 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка на авдеевском и запорожском направлениях остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), у ряда командиров были выявлены просчеты во владении обстановкой, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, в связи с этим приняты меры по выделению «необходимых резервов».

«Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной», — написал он на странице Генерального штаба ВСУ в соцсети.

Сырский добавил, что «особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях». «Во время работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях. Мною были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», — добавил главком.

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