Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил отказаться с 1 января 2025 года от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

«Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого, с учетом наработанного опыта, полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок», — сказал он.