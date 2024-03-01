На подконтрольной Киеву части Запорожской области снова разрушены объекты инфраструктуры

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области пятые сутки подряд получают повреждения. Об этом заявил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

В своем телеграм-канале он написал, что поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Однако количество объектов и степень разрушений не уточнил.

С понедельника Федоров ежедневно сообщал о разрушении объектов инфраструктуры.