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НОВОСТИ

НАТО де-факто считает Украину своей территорией — Песков

15:00 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления Запада о возможности военного столкновения России и НАТО в случае поражения Украины говорят о том, что в альянсе считают Украину своей территорией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главное, что они (заявления с Запада — прим. ТАСС) де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считают Украину своей территорией. Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает РФ, и правильность и оправданность специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.

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