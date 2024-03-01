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НОВОСТИ

В Москве уже выполняют поручения президента по развитию среднего профессионального образования

15:08 01.03.2024

Московские власти столицы уже выполняют поручение президента России Владимира Путина по развитию среднего профессионального образования, которое тот дал во время Послания Федеральному собранию РФ.

По словам депутата Московской городской думы Олега Артемьева, глава РФ обратил особое внимание на кадровый потенциал страны. «То, что задачи для этого направления теперь объединены в новый национальный проект «Кадры», закономерно – именно от качества кадров зависит рост экономики, а от уровня подготовки как инженеров, разработчиков, так и профессионалов рабочих специальностей зависит и технологический суверенитет страны», – заявил парламентарий.

Артемьев отмечает, что в Москве поручения президента уже выполняются. «Уже ведется большая работа для сокращения кадрового дефицита – обновляется материально-техническая база колледжей, создаются мастерские и лаборатории, где обучение ведется на актуальной базе, только в 2024 году будут модернизированы 230 существующих учебных пространств, создано около 90 новых, - сообщил депутат. - Москва выступает площадкой, на которой идеи и предложения президента реализуются в пилотном режиме».

Как отметил Артемьев, в столице повышают доступность образования: «В московских колледжах создается 10 тыс. новых бюджетных мест. Кроме того, планируется изменить и программу обучения и уделить внимание материальной базе. Получить в течение двух – трех лет после школы новую, востребованную профессию, начать работать, достойно зарабатывать – это отличный жизненный и карьерный трек».

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