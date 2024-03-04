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Собянин доложил Путину о рекордном росте производства лекарств, электроники и автомобилей в Москве

13:47 04.03.2024

В 2023 году экономика столицы смогла получить одни из самых лучших за всю современную историю результатов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ключевые отрасли развивались, несмотря на неблагоприятную внешнеполитическую конъюнктуру. «Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – рост от 25 до 40%», – заявил Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Градоначальник также отметил, что в столице активно идет выполнение программы реновации жилого фонда, наращиваются инвестиции в недвижимость (в том числе в коммерческую), ведется интенсивное жилищное строительство.

По данным столичных властей, в 2023 году хорошая динамика развития наблюдалась во многих отраслях. В частности, в 3,5 раза удалось нарастить объем выпуска одежды, в 2,1 раза – электрического оборудования. Рост зафиксирован в фармацевтике (+40,3%), автомобилестроении (+40,4%), микроэлектронике (+25,2%). Объем отгруженных промышленными предприятиями города товаров составил 10,6 трлн руб., что в сопоставимых ценах на 55% выше, чем в 2016 году.

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