Последствия выхода Армении из ОДКБ являются гостайной — начальник Генштаба
12:00 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возможные последствия выхода из организации являются гостайной. Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.
«Мы еще из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях выхода из ОДКБ.
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