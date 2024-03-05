Последствия выхода Армении из ОДКБ являются гостайной — начальник Генштаба

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения пока не вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возможные последствия выхода из организации являются гостайной. Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

«Мы еще из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях выхода из ОДКБ.