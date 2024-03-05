На Мальдивах после 10 мая не останется ни одного индийского военнослужащего — президент

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о том, что вскоре архипелаг покинут все индийские военнослужащие.

«После 10 мая в стране не будет никаких индийских войск. Ни в военной форме, ни в гражданской одежде», — приводит слова главы островного государства газета The Indian Express.

Это заявление, как отмечает издание, прозвучало сразу же после подписания Мальдивской Республикой с Китаем соглашения о безвозмездной военной помощи.