На Мальдивах после 10 мая не останется ни одного индийского военнослужащего — президент
13:32 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о том, что вскоре архипелаг покинут все индийские военнослужащие.
«После 10 мая в стране не будет никаких индийских войск. Ни в военной форме, ни в гражданской одежде», — приводит слова главы островного государства газета The Indian Express.
Это заявление, как отмечает издание, прозвучало сразу же после подписания Мальдивской Республикой с Китаем соглашения о безвозмездной военной помощи.
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