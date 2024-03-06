Путин: Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черного моря

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья до 16 часов.

«Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», — сказал глава государства на совещании по развитию Юга России и Приазовья.