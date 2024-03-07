Кадыров опроверг утверждения СМИ о «черном рынке» по обмену военнопленными в РФ
13:05 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг утверждения западных и украинских СМИ о существовании «черного рынка» по обмену военнопленными в России.
По его словам, журналисты запустили фейк о том, что якобы чеченцы выкупили и привезли в Грозный военнопленного Вячеслава Левицкого, чтобы впоследствии обменять именно на чеченца. Кадыров рассказал, что украинец сам будучи раненым сдался в плен бойцам «Ахмата».
«На самом деле после лечения мы передали Вячеслава Левицкого и еще двух пленных украинской стороне. Взамен мы смогли вернуть на Родину трех российских военных, которые даже не являются уроженцами Чеченской Республики. Процедура проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России. Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
По словам главы Чечни, при сдаче в плен у Левицкого были перебиты ноги и обморожены руки. «К сожалению, по причине начавшейся гангрены Вячеславу пришлось ампутировать конечности. Но западные СМИ пишут, что мы у кого-то выкупили находящегося при смерти Вячеслава, привезли его в Грозный, отрезали ему руки и ноги, чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца», — сказал Кадыров.
НОВОСТИ
- 14:00 07.03.2024
- ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии
- 13:32 07.03.2024
- Объем ФНБ на 1 марта достиг 12,258 трлн рублей
- 13:20 07.03.2024
- В сфере безопасности для ЕС нет более важной темы, чем Украина — фон дер Ляйен
- 13:00 07.03.2024
- Участники Всемирного фестиваля молодежи получали звонки с угрозами с Украины — Кириенко
- 12:32 07.03.2024
- В военной разведке Украины признали, что в ее рядах служат наемники из более чем 50 стран
- 12:20 07.03.2024
- ЕС намерен ввести новые санкции против РФ в связи со смертью Навального — Bloomberg
- 12:05 07.03.2024
- Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской — WSJ
- 12:00 07.03.2024
- Военнослужащие, участвующие в СВО, могут не соблюдать пост в Рамадан — муфтий
- 11:32 07.03.2024
- Афганских женщин начали арестовывать за нарушение дресс-кода
- 11:20 07.03.2024
- Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса, утверждает CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать