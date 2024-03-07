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Кадыров опроверг утверждения СМИ о «черном рынке» по обмену военнопленными в РФ

13:05 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг утверждения западных и украинских СМИ о существовании «черного рынка» по обмену военнопленными в России.

По его словам, журналисты запустили фейк о том, что якобы чеченцы выкупили и привезли в Грозный военнопленного Вячеслава Левицкого, чтобы впоследствии обменять именно на чеченца. Кадыров рассказал, что украинец сам будучи раненым сдался в плен бойцам «Ахмата».

«На самом деле после лечения мы передали Вячеслава Левицкого и еще двух пленных украинской стороне. Взамен мы смогли вернуть на Родину трех российских военных, которые даже не являются уроженцами Чеченской Республики. Процедура проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России. Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, при сдаче в плен у Левицкого были перебиты ноги и обморожены руки. «К сожалению, по причине начавшейся гангрены Вячеславу пришлось ампутировать конечности. Но западные СМИ пишут, что мы у кого-то выкупили находящегося при смерти Вячеслава, привезли его в Грозный, отрезали ему руки и ноги, чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца», — сказал Кадыров.

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