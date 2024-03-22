Министр обороны Молдавии признал наличие молдавских наемников в рядах ВСУ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый признал, что в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины есть молдаване.

«Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины», — сказал министр в эфире телеканала TV-8. Он отметил, что не располагает данными о количестве таких людей.

При этом президент Молдавии Майя Санду ранее пригрозила лишением гражданства за участие в вооруженном конфликте на стороне России. Наемничество в Молдавии — уголовно наказуемое преступление.