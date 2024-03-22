Народы Европы будут расплачиваться за рост военных расходов ЕС — Компартия Греции
10:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народы Европы будут платить за увеличение военных расходов ЕС, осуществляемое с целью перехода Евросоюза к состоянию военной экономики. Об этом говорится в заявлении Коммунистической партии Греции по поводу дискуссий на проходящем саммите ЕС в Брюсселе.
«После дискуссии об отправке войск из стран — членов ЕС на Украину, после заявлений министров о необходимости подготовки народов ЕС к войне, после вчерашних высказываний председателя Европейского совета [Шарля Мишеля], призывающего к переходу стран ЕС к состоянию военной экономики, сегодня в ходе саммита ЕС начинается дискуссия о дальнейшем увеличении военных расходов. Все правительства [стран] ЕС согласны с тем, что за такое развитие событий так или иначе будет платить народ», — подчеркнула Компартия.
По ее словам, разногласия европейских политиков заключаются в том, как именно будет происходить распределение расходов. «Именно поэтому некоторые, в том числе [премьер-министр Греции] Кириакос Мицотакис, будучи активистом втягивания [стран в войну], вновь запускает известные дебаты о выпуске еврооблигаций [для финансирования производства и закупки вооружений], в то время как другие лидеры предпочитают иные пути. Каждый день доказывает, что ЕС представляет собой не что иное, как союз капиталистических и разжигающих войну государств, который не только возлагает экономическое бремя на народы, но и ведет их по темному пути, полному опасностей, жертв и страданий», — говорится в заявлении.
«Их планы должны встретить сильное сопротивление и осуждение со стороны народов в повседневной борьбе, а также на выборах в Европарламент», — подчеркнула Компартия.
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