Минск и Москва не должны расслабляться из-за возможности нападения НАТО — Лукашенко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия, чтобы избежать нападения на свои территории, не должны расслабляться в связи с сосредоточением войск НАТО на белорусской границе. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти», — подчеркнул белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области, где присутствует на мероприятиях проверки боеготовности соединений и воинских частей.

Командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко доложил, что на северо-западном операционном направлении обстановка остается сложной, что подтверждается создаваемыми вблизи госграницы Белоруссии на приграничной территории инженерными сооружениями в виде противотанковых рвов, огневых позиций. «Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют? Мы же не собираемся туда идти», — заметил глава государства.