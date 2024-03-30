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Премьер Пакистана хочет расширить сотрудничество с РФ и ждет Путина в республике

20:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с послом России Альбертом Хоревым отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества с Россией в целом ряде областей и выразил надежду на скорый визит в республику президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в пресс-релизе офиса премьер-министра Пакистана, который передали ТАСС в посольстве республики.

«Отметив исторические теплые связи между обеими странами, премьер-министр заявил, что Пакистан хочет расширить двустороннее сотрудничество с Россией в ряде областей, особенно в области энергетики, торговли и инвестиций, — говорится в сообщении. — С любовью вспоминая их встречу на полях саммита ШОС в Самарканде в 2022 году, он повторил свое приглашение президенту Путину совершить официальный визит в Пакистан при первой возможности».

Премьер-министр Пакистана подчеркнул необходимость скорейшего созыва 9-й сессии межправительственной комиссии, которая должна пройти в России позднее в этом году, и призвал российскую сторону направить в Пакистан делегацию для проведения переговоров со своими коллегами по определению путей повышения существующего уровня торговых и инвестиционных связей между двумя странами.

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