Эквадор объявил персоной нон грата посла Мексики из-за заявлений ее президента — МИД

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эквадора приняли решение объявить персоной нон грата посла Мексики в республике из-за недавних высказываний ее президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора относительно ситуации в стране накануне выборов в прошлом году. Об этом сообщает МИД южноамериканской страны в четверг.

«В контексте недавних крайне неудачных заявлений президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по поводу выборов в Эквадоре в 2023 году и убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио правительство Республики Эквадор приняло решение <…> объявить персоной нон грата посла Мексики в Кито госпожу Ркель Серур Смеке», — говорится в заявлении ведомства.

9 августа 2023 года в столице Эквадора был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Преступники выстрелили в него после предвыборной встречи. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых был смертельно ранен в ходе перестрелки, шестеро задержаны. Позже они были убиты в ходе бунта в тюрьме.

Родственники убитого подали в суд на главу государства Гильермо Лассо, министра внутренних дел Хуана Сапату и командующего полицией Фаусто Салинас. Мать Вильявисенсио и его братья считают руководство страны и полиции виновными в «умышленном бездействии».