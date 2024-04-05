Эквадор объявил персоной нон грата посла Мексики из-за заявлений ее президента — МИД
10:20 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Эквадора приняли решение объявить персоной нон грата посла Мексики в республике из-за недавних высказываний ее президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора относительно ситуации в стране накануне выборов в прошлом году. Об этом сообщает МИД южноамериканской страны в четверг.
«В контексте недавних крайне неудачных заявлений президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по поводу выборов в Эквадоре в 2023 году и убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио правительство Республики Эквадор приняло решение <…> объявить персоной нон грата посла Мексики в Кито госпожу Ркель Серур Смеке», — говорится в заявлении ведомства.
9 августа 2023 года в столице Эквадора был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Преступники выстрелили в него после предвыборной встречи. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых был смертельно ранен в ходе перестрелки, шестеро задержаны. Позже они были убиты в ходе бунта в тюрьме.
Родственники убитого подали в суд на главу государства Гильермо Лассо, министра внутренних дел Хуана Сапату и командующего полицией Фаусто Салинас. Мать Вильявисенсио и его братья считают руководство страны и полиции виновными в «умышленном бездействии».
НОВОСТИ
- 10:05 05.04.2024
- ПВО перехватила 53 украинских БПЛА в пяти регионах РФ
- 10:00 05.04.2024
- Украине не предложат вступить в НАТО на саммите в июле - NYT
- 09:32 05.04.2024
- Для Украины наступает критический момент - Ермак
- 09:20 05.04.2024
- Трамп заявил, что из-за «идиота-президента» Байдена весь мир разрушается
- 09:05 05.04.2024
- Беспилотник уничтожен в Энгельсе, пострадавших и разрушений нет — губернатор
- 09:00 05.04.2024
- В Апатитах совершено нападение на губернатора Мурманской области
- 22:33 04.04.2024
- США собираются «найти что-то, что интересует россиян» для обмена Уилана и Гершковича
- 20:40 04.04.2024
- Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024
- 19:27 04.04.2024
- Подготовлен законопроект по получению маткапиталла сиротами из Донбасса и Новороссии
- 18:45 04.04.2024
- Пашинян отправился в Брюссель для встречи с главой ЕК и шефом Госдепа США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать