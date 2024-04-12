Предварительно, в Запорожье поражен завод «Мотор сич» — подполье
11:20 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Завод «Мотор сич», по предварительным данным, поражен российским ударом в городе Запорожье. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Наши люди сообщают о том, что примерно в 01:20 был прилет, хорошо слышно на юго-восточной окраине города через закрытые окна. Вероятно, в завод „Мотор сич“ повторно. Очень мощно», — сказал он.
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