Предварительно, в Запорожье поражен завод «Мотор сич» — подполье

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завод «Мотор сич», по предварительным данным, поражен российским ударом в городе Запорожье. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Наши люди сообщают о том, что примерно в 01:20 был прилет, хорошо слышно на юго-восточной окраине города через закрытые окна. Вероятно, в завод „Мотор сич“ повторно. Очень мощно», — сказал он.