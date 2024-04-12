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Сотрудники ПАО «Россети Северный Кавказ» задержаны за хищение 2,8 млрд руб. — ФСБ

12:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ и МВД задержали подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ». Об сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в составе бывших и действующих сотрудников ПАО „Россети Северный Кавказ“, его филиала „Дагэнерго“ и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что ОПГ похитила около 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Республики Дагестан».

Решением Советского суда Махачкалы девять обвиняемых заключены под стражу.

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