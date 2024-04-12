Пять БПЛА уничтожено над Белгородской областью

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«12 апреля около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали там.