Пять БПЛА уничтожено над Белгородской областью
12:05 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«12 апреля около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали там.
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