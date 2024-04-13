Родственники работников посольства ФРГ в Иране начали покидать исламскую республику — Bild
20:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Родственники работников германского посольства в Тегеране начали выезжать из Ирана. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники, не приводя подробности. Кроме того, в выходные в Министерстве иностранных дел ФРГ состоится заседание кризисной группы для обсуждения ситуации в регионе, говорится в статье.
Ранее МИД ФРГ призвал сограждан покинуть Иран на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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