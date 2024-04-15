Вклад ИТ-отрасли в ВВП РФ за 2023 год достиг 2% — исследование

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ИТ-отрасль росла за период 2019–2023 годов быстрее всей экономики в целом, а ее вклад в ВВП России за 2023 год составил почти 2%. Об этом говорится в исследовании отрасли за 2019–2023 годы, подготовленном НИУ ВШЭ.

«ИТ-отрасль росла быстрее экономики в целом. В результате ее вклад в ВВП достиг почти 2% в 2023 году (против 1,3% в 2019 году)», — говорится в исследовании.