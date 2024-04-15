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ЕС передаст Украине средства для децентрализованной генерации энергии — Минэнерго Бельгии ер

12:05 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен передать Украине оборудование для децентрализованной генерации энергии. Об этом заявила министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе.

«Евросоюз передаст Украине оборудование для децентрализованной генерации энергии. Министр [энергетики Украины Герман] Галущенко расскажет нам о потребностях Украины», — отметила она.

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