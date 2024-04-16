Спецкурс о военной подготовке впервые могут ввести в высших учебных заведениях РПЦ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецкурс, связанный с основами военной подготовки, планируется впервые ввести в высших духовных учебных заведениях Русской православной церкви. Это следует из повестки дня Высшего церковного совета, который начал работу под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«О проекте документа „Программа спецкурса ‚Основы военного подготовки‘ для высших духовных учебных заведений“ (содокладчики — [глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами] митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, протоиерей Максим Козлов)», — говорится в повестке заседания, которая приводится в сообщении на сайте РПЦ.