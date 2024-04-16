Нынешний паводок стал рекордным по масштабу за несколько десятилетий — глава МЧС
16:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Весеннее половодье 2024 года стало самым масштабным за последние несколько десятилетий, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
«В этом году паводки рекордные за многие десятилетия», — цитируют в пресс-службе министра, находящегося с рабочим визитом в Курганской области, пострадавшей от масштабного наводнения.
НОВОСТИ
- 16:30 16.04.2024
- Переводить деньги со своей СберКарты в другие банки теперь могут и юные клиенты Сбера
- 16:12 16.04.2024
- Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
- 16:00 16.04.2024
- Таджикистан не будет комментировать следствие по теракту в «Крокус сити холле» — посол
- 15:32 16.04.2024
- ВС РФ сбили за сутки шесть крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты HARM
- 15:12 16.04.2024
- Италия полностью заместила газ из РФ за счет других поставщиков — министр
- 15:00 16.04.2024
- Словакия будет против принятия Украины в НАТО — премьер
- 14:32 16.04.2024
- Подтверждена связь исполнителей теракта в «Крокусе» и украинских националистов — Патрушев
- 14:12 16.04.2024
- Спецкурс о военной подготовке впервые могут ввести в высших учебных заведениях РПЦ
- 14:00 16.04.2024
- Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ на новый срок полномочий
- 13:32 16.04.2024
- Песков заявил об отсутствии официальных предложений от Франции по перемириям на время ОИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать