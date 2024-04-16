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НОВОСТИ

Нынешний паводок стал рекордным по масштабу за несколько десятилетий — глава МЧС

16:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весеннее половодье 2024 года стало самым масштабным за последние несколько десятилетий, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«В этом году паводки рекордные за многие десятилетия», — цитируют в пресс-службе министра, находящегося с рабочим визитом в Курганской области, пострадавшей от масштабного наводнения.

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