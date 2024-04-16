Нынешний паводок стал рекордным по масштабу за несколько десятилетий — глава МЧС

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Весеннее половодье 2024 года стало самым масштабным за последние несколько десятилетий, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«В этом году паводки рекордные за многие десятилетия», — цитируют в пресс-службе министра, находящегося с рабочим визитом в Курганской области, пострадавшей от масштабного наводнения.