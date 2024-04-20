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Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и передать их Киеву

12:20 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и снабдить ими Киев.

«Мы не можем рассчитывать только на США, мы тоже должны взять на себя ответственность. У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы, мы должны достать их с наших складов и послать на Украину, где война набирает обороны, и сделать это быстро», — сказал он на полях встречи глав МИД Группы семи. Его слова приводит агентство ANSA.

На остров Капри в Неаполитанском заливе, где собрались участники, уже прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом примет участие в специальной сессии, посвященной помощи Киеву. Как сообщают источники, речь пойдет именно о поставках Западом систем ПВО.

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