Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и передать их Киеву
12:20 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и снабдить ими Киев.
«Мы не можем рассчитывать только на США, мы тоже должны взять на себя ответственность. У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы, мы должны достать их с наших складов и послать на Украину, где война набирает обороны, и сделать это быстро», — сказал он на полях встречи глав МИД Группы семи. Его слова приводит агентство ANSA.
На остров Капри в Неаполитанском заливе, где собрались участники, уже прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом примет участие в специальной сессии, посвященной помощи Киеву. Как сообщают источники, речь пойдет именно о поставках Западом систем ПВО.
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