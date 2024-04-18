Норвегия не собирается размещать у себя ядерное оружие — главнокомандующий ВС
20:00 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что его страна не собирается размещать на своей территории ядерное оружие США.
«Нет, по этому поводу вообще не ведется никаких дискуссий. Для нас весьма очевидно — в будущем в Норвегии не будет размещаться ядерное оружие. У нас не было его во времена холодной войны, не было после 1989 года», — сказал он в интервью немецкой газете Welt.
«Норвегия не намерена в будущем на постоянной основе размещать солдат НАТО», — отметил также Кристофферсен.
При этом норвежский генерал добавил, что страна осуществляет подготовку на случай, при котором придется держать оборону.
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