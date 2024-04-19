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НОВОСТИ

Военная база РФ в ЦАР может появиться на востоке страны — президент республики

17:32 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) рассматривает восточный регион страны для размещения российской военной базы, там она позволит обеспечить безопасность границ республики. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI.

«Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении, и где много негативных сил. Это могло бы помочь обеспечить безопасность границ, помочь в прикрытии наших сил, обеспечить безопасность в этих районах. Я думаю, что именно в ходе развития нашего сотрудничества с РФ мы проанализируем эту ситуацию», — сказал он, комментируя перспективы размещения российской военной базы на территории страны.

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