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НОВОСТИ

Из-за аномальной для апреля жары в Башкирии возник лесной пожар

17:00 20.04.2024 Источник: Интерфакс

Первый лесной пожар зарегистрирован в Башкирии, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Возгорание обнаружено в Абзелиловском районе в субботу в 14:00 по местному времени. "Площадь при обнаружении 0,47 га. Расстояние до ближайшего н.п. Муракаево 6 км. В 17:05 пожар ликвидирован на площади 0,5 га", - говорится в сообщении. В тушении были задействованы 10 человек и одна единица техники.

По данным ведомства, в республике сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов выше климатической нормы.

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