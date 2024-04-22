РФ примет нужные меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше — Песков
15:12 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные РФ будут анализировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае появления ядерного оружия (ЯО) США в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ЯО.
«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал представитель Кремля.
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