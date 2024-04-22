РФ примет нужные меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные РФ будут анализировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае появления ядерного оружия (ЯО) США в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ЯО.

«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал представитель Кремля.