Росгидромет по точности прогнозов входит в топ-5 лучших метеослужб в мире — Мишустин
17:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгидромет по точности прогнозов входит в пятерку лучших метеорологических служб в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании коллегии службы.
«Сегодня Росгидромет — развитая структура с мощной научной и технической базой, она позволяет выполнять сложные задачи, стоящие перед отраслью. По заблаговременности и точности прогнозов ведомство входит в пятерку лучших служб в мире. Это хороший показатель», — сказал Мишустин.
Новости
- 18:00 22.04.2024
- Венгрия пока будет блокировать выделение Евросоюзом 2 млрд евро для Украины — Сийярто
- 17:32 22.04.2024
- ВС РФ поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров
- 17:12 22.04.2024
- Уровень воды в Орске упал на 5 метров, в Оренбурге — на 2 метра
- 16:38 22.04.2024
- В Сбере назвали самые перспективные отрасли Узбекистана для развития искусственного интеллекта
- 16:32 22.04.2024
- Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили $6 млрд — Путин
- 16:12 22.04.2024
- Источник разведки Украины заявил о нулевой пользе от танков Leopard на фронте — El País
- 16:00 22.04.2024
- Экономика РФ растет в пять раз быстрее, чем во Франции — французский политик
- 15:58 22.04.2024
- Мосгордума рассмотрит законопроект об укрупнении муниципалитетов ТиНАО
- 15:32 22.04.2024
- Украинского морпеха приговорили к 5 годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр
- 15:12 22.04.2024
- РФ примет нужные меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать