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Росгидромет по точности прогнозов входит в топ-5 лучших метеослужб в мире — Мишустин

17:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгидромет по точности прогнозов входит в пятерку лучших метеорологических служб в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании коллегии службы.

«Сегодня Росгидромет — развитая структура с мощной научной и технической базой, она позволяет выполнять сложные задачи, стоящие перед отраслью. По заблаговременности и точности прогнозов ведомство входит в пятерку лучших служб в мире. Это хороший показатель», — сказал Мишустин.

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