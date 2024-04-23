Конгрессмены США одобрили помощь Украине слишком поздно для Киева — Reuters
10:00 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительного финансирования для Украины слишком поздно для Киева. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.
По их словам, нет никаких гарантий, что после одобрения инициативы украинские военные получат еще какую-либо помощь, а уже согласованная «поступит гораздо позже, чем надеялась Украина», которая испытывает нехватку боеприпасов.
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