В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, которые были на съезде в Москве — депутат
11:05 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Молдавии проводят обыски у представителей оппозиции, которые были на съезде в Москве, сообщила ТАСС депутат парламента республики Марина Таубер.
«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски. Сейчас общаемся с адвокатами и узнаем детали. Это люди, которые вернулись из России, которые не были задержаны на границе вчера», — сказала она.
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