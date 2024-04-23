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НОВОСТИ

В Молдавии проходят обыски у оппозиционеров, которые были на съезде в Москве — депутат

11:05 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Молдавии проводят обыски у представителей оппозиции, которые были на съезде в Москве, сообщила ТАСС депутат парламента республики Марина Таубер.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски. Сейчас общаемся с адвокатами и узнаем детали. Это люди, которые вернулись из России, которые не были задержаны на границе вчера», — сказала она.

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