Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роль первого президента России Бориса Ельцина в становлении современного российского государства трудно переоценить. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по случаю годовщины смерти Ельцина, умершего 23 апреля 2007 года.

Песков пообещал позднее уточнить, звонил ли Путин вчера по случаю годовщины вдове первого президента РФ Наине Ельциной. Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают деятельность Ельцина, пресс-секретарь отметил, что в двух словах об этом говорить было бы неверно.

«Безусловно, роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — сказал Песков.