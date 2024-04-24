0
0
65
НОВОСТИ

Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить — Песков

15:12 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роль первого президента России Бориса Ельцина в становлении современного российского государства трудно переоценить. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по случаю годовщины смерти Ельцина, умершего 23 апреля 2007 года.

Песков пообещал позднее уточнить, звонил ли Путин вчера по случаю годовщины вдове первого президента РФ Наине Ельциной. Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают деятельность Ельцина, пресс-секретарь отметил, что в двух словах об этом говорить было бы неверно.

«Безусловно, роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 24.04.2024
Сумма выплат пострадавшим от паводка в Оренбургской области превысила 1 млрд рублей — МЧС
0
62
15:00 24.04.2024
Польская армия абсолютно не готова к вооруженному конфликту — депутат Сейма
0
139
14:55 24.04.2024
СБУ задержала наместника Святогорской лавры
0
139
14:32 24.04.2024
Милитаризация экономики Великобритании является «камуфляжем» трудностей — Песков
0
183
14:12 24.04.2024
Победа России на Украине изменит ход истории в Европе — фон дер Ляйен
0
201
14:00 24.04.2024
Кремль уверен в решении проблемы с Turkish Airlines
0
200
13:32 24.04.2024
Подразделения ВС РФ ежедневно освобождают серьезные участки в зоне СВО — Алаудинов
0
262
13:20 24.04.2024
РФ не меняет позиции по «санитарной зоне» на Украине для защиты от ракет — Песков
0
251
13:05 24.04.2024
В ВСУ признали, что взрывы в Одессе произошли в месте хранения военной техники
0
276
13:00 24.04.2024
Через сайт госуслуг стало возможным подать жалобу в прокуратуру РФ
0
246

Возврат к списку