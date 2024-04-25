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В Польше зафиксирован резкий рост заболеваемости корью

12:20 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительный рост заболеваемости корью наблюдается в Польше в последние недели, имеющиеся показатели уже превышают прошлогоднюю статистику более чем в три раза. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По ее данным, за последние недели было выявлено более 100 случаев кори, тогда как, согласно главной санитарной инспекции (ГСИ) республики, за весь 2023 год в Польше было зарегистрировано 36 человек, у которых была обнаружена эта вирусная инфекция. Как утверждает ГСИ, главные очаги распространения инфекции находятся в ряде крупнейших городов страны — Варшаве, Вроцлаве, Познани и Люблине. Подчеркивается, что большинство заболевших не были привиты от кори. Распространение вируса планируется обсудить на заседании комиссии Сейма (нижней палаты польского парламента) по здравоохранению.

По статистике ГСИ, в 2023 году в Европе было зарегистрировано в 45 раз больше случаев заражения корью, чем годом ранее.

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