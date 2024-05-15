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США и Европа пока не договорились об условиях использования замороженных активов РФ — NYT

10:32 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и европейские страны не могут договориться об условиях и формате использования замороженных российских активов. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, США и Великобритания выступают за прямую конфискацию активов. Эта идея вызвала «серьезные возражения» от Франции, Германии, Италии, а также Индонезии, Японии и Саудовской Аравии, указывает издание. По их мнению, такая конфискация может стать опасным прецедентом и привести к судебным разбирательствам, финансовой нестабильности и ответным конфискациям западных активов за рубежом.

Из-за этих споров идея конфискации в настоящее время «оказалась мертвой», считает NYT. При этом как европейцы, так и американцы поддерживают идею конфисковать и использовать прибыль, полученную от российских активов, так как подобные шаги будут менее рискованными для финансовой системы и не будут создавать такие юридические сложности.

Как отмечает издание, страны Европы настаивают на передаче этих финансов постепенно, ежегодно или два раза в год. В то время как США хотят «быстрее передать больше денег Украине».

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