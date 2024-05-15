0
0
191
НОВОСТИ

Путин подписал законы, касающиеся иноагентов

19:40 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому получение статуса иностранного агента становится основанием для досрочного прекращения полномочий работников органов публичной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, полномочия иноагентов, замещающих должности в органах публичной власти, будут прекращены досрочно, если в течение 180 дней после вступления закона в силу они не были исключены из реестра соответствующих лиц. Речь идет, в частности, о депутатах всех уровней, сенаторах, главах субъектов и муниципалитетов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

19:20 15.05.2024
Покушение на Фицо Путин назвал чудовищным преступлением, не имеющим оправданий
0
208
18:35 15.05.2024
Америка сейчас не рассматривает идею соглашения с КНР по неприменению первыми ядерного оружия - Госдеп
0
257
18:23 15.05.2024
Совершивший покушение на премьера Словакии задержан
0
283
17:40 15.05.2024
Трамп согласился на дебаты с Байденом в предложенные им даты
0
289
17:12 15.05.2024
Премьер Словакии, предположительно, ранен в грудь и живот — СМИ
0
360
17:00 15.05.2024
Президент назначил командующих четырех военных округов
0
403
16:34 15.05.2024
Премьер Словакии ранен в городе Гандлова — вице-спикер парламента
0
404
16:12 15.05.2024
Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
0
470
16:00 15.05.2024
Изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется — Путин
0
377
15:32 15.05.2024
Блинкен считает, что Украина пойдет на переговоры, если РФ покажет «заинтересованность»
0
474

Возврат к списку