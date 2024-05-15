Путин подписал законы, касающиеся иноагентов
19:40 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому получение статуса иностранного агента становится основанием для досрочного прекращения полномочий работников органов публичной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым нормам, полномочия иноагентов, замещающих должности в органах публичной власти, будут прекращены досрочно, если в течение 180 дней после вступления закона в силу они не были исключены из реестра соответствующих лиц. Речь идет, в частности, о депутатах всех уровней, сенаторах, главах субъектов и муниципалитетов.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.
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