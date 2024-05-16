Молодежь Татарстана активно участвует в образовательных проектах Сбера

14:30

В Татарстане большой популярностью среди молодежи пользуется программа Сбера по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов – молодежные акселераторы Сбера, где технологическому бизнесу учатся 1680 школьников и студентов из Татарстана. Ребята проходят онлайн-программу по основам предпринимательства и изучают технологические тренды, объединяются в команды и работают с персональными менторами – опытными предпринимателями – это помогает им превращать свои идеи в работающие продукты.

«Сбер одной из своих приоритетных задач видит развитие проектов в сфере технологического образования, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – У нас существует множество проектов в этом направлении. В наших молодежных акселераторах, помимо поддержки, школьники-победители получают возможность поступить в вузы без экзаменов, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции, а магистранты – претендовать на грант президента РФ».

Уже два года подряд в Университете Иннополис проходит AIETHICS Summer School (летняя школа этики в искусственном интеллекте – AI). Александр Ведяхин предложил продолжить традицию и в этом году тоже провести AIETHICS Summer School в Университете Иннополис. Во время обучения ребят познакомят со всеми этическими, социальными и правовыми аспектами в области AI.

«Тема этики в AI новая, и специалистов в этой области критически мало, поэтому школа этики решает сразу ряд задач: готовит новых специалистов по этике в AI и формирует новые правила, – рассказал Александр Ведяхин. – Вместе со слушателями школы мы формируем всесторонний обзор этических и политических вопросов, связанных с AI и процессами, которыми управляют алгоритмы. Хочу особенно отметить, что Татарстан – один из первых регионов, присоединившихся к кодексу этики в сфере AI».

Также в Казани по поручению президента Российской Федерации успешно работает «Школа 21» – школа цифровых технологий Сбера, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Кампус «Школы 21» в Казани – это второй кампус школы, который открылся в стране и работает с февраля 2020 года. Обучение в нем очень востребовано у жителей региона. Здесь учатся около 1300 человек, из них порядка 500 уже работают в ИТ-компаниях. При этом для 50% участников программирование стало абсолютно новым опытом, ранее они никак не были связаны с ИТ-сферой. Больше половины участников в Казани младше 25 лет, треть – в возрасте от 25 до 34 лет, 10% участников – старше 34 лет. Доля девушек – 22%. Менее половины учащихся – жители Казани, большая часть – жители российских регионов, а также представители иностранных государств. У кампуса уже 108 выпускников. Все они успешно трудоустроены и работают в Сбере и других крупнейших ИТ-компаниях страны.

Во время рабочей поездки в Казань Александр Ведяхин пригласил всех принять участие в Зеленом марафоне Сбера, который пройдёт в 60 городах России в День защиты детей – 1 июня.

«Мы организуем спортивный и благотворительный фестиваль для всей семьи уже в одиннадцатый раз, – напомнил он. – Дата – День защиты детей – выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников Зеленого марафона, будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями и опытом сиротства».

Все средства от забега поступят в фонд и будут направлены на организацию специализированных занятий по подготовке к школе таких детей. В прошлом году забег собрал 126 тыс. участников и 120 тыс. болельщиков, став одним из крупнейших беговых состязаний в мире. Было собрано 12,5 млн руб., а это 9,5 тыс. специализированных занятий.