Из-за павозков в Якутии объвлен режим ЧС регионального уровня

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен на территории Якутии из-за сложной обстановки с паводком. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.



«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», — написал он.



Глава региона добавил, что кабмину республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим.



