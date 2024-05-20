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НОВОСТИ

Из-за павозков в Якутии объвлен режим ЧС регионального уровня

10:35 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен на территории Якутии из-за сложной обстановки с паводком. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», — написал он.

Глава региона добавил, что кабмину республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим.

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