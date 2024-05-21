Дебаты между Байденом и Трампом поддержали около 80% американцев
11:20 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опрос проводился в период с 15 по 16 мая с участием 1 660 зарегистрированных американских избирателей. Согласно результатам исследования, 79% американцев высказались за проведение президентских дебатов с участием Байдена и Трампа. При этом 63% опрошенных считают, что это позволит кандидатам в президенты представить важную информацию, которая поможет избирателям определиться в ходе президентской гонки.
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