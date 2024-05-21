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Дебаты между Байденом и Трампом поддержали около 80% американцев

11:20 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 80% опрошенных американцев выступили за проведение президентских дебатов между президентом США Джо Байденом и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской службой Harvard-Harris.

Опрос проводился в период с 15 по 16 мая с участием 1 660 зарегистрированных американских избирателей. Согласно результатам исследования, 79% американцев высказались за проведение президентских дебатов с участием Байдена и Трампа. При этом 63% опрошенных считают, что это позволит кандидатам в президенты представить важную информацию, которая поможет избирателям определиться в ходе президентской гонки.


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