Россия, как правоприемница СССР, сохраняет позицию по признанию Палестины - Песков

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, будучи правопреемницей СССР, признает независимость Палестины, и в этом качестве воспринимает решение ряда стран мира сделать то же самое. Об этом заявил журналистам в Кремле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы относимся к этому в контексте того, что еще Советский Союз признал Палестину в качестве независимого государства, — отметил представитель Кремля. — И Россия как правопреемница Советского Союза сохраняет эту позицию».