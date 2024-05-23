0
0
157
НОВОСТИ

Генерал Вадим Шамарин отверг причастность к получению особо крупной взятки - СМИ

19:10 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Во время проведения следственных действий свидетели по делу Шамарина дали показания в отношении генерал-лейтенанта, который в ходе предъявления ему обвинения отверг причастность к получению особо крупной взятки», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:23 23.05.2024
Названы самые популярные фонды в 2023 году
0
22
19:49 23.05.2024
В Зеленом марафоне Сбера можно будет участвовать онлайн и помочь детям
0
96
19:30 23.05.2024
Начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа арестован судом
0
170
18:50 23.05.2024
Глава NASA рассказал, зачем американцам надо попасть на Южный полюс Луны раньше Китая
0
211
18:38 23.05.2024
Генассамблея ООН поддержала резолюцию по геноциду в Сребренице
0
240
18:16 23.05.2024
Сбер и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование
0
213
16:40 23.05.2024
Париж отправляет в Новою Каледонию дополнительную бронетехнику и вертолеты
0
311
15:30 23.05.2024
Россия, как правоприемница СССР, сохраняет позицию по признанию Палестины - Песков
0
396
15:25 23.05.2024
Имущество США в РФ может быть использовано как компенсация ущерба от изъятия активов России - Указ
0
465
14:30 23.05.2024
Парламентские выборы в Великобритании не изменят отношений с РФ - Песков
0
394

Возврат к списку