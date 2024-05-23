Генерал Вадим Шамарин отверг причастность к получению особо крупной взятки - СМИ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Во время проведения следственных действий свидетели по делу Шамарина дали показания в отношении генерал-лейтенанта, который в ходе предъявления ему обвинения отверг причастность к получению особо крупной взятки», — сказал собеседник агентства.