Генерал Вадим Шамарин отверг причастность к получению особо крупной взятки - СМИ
19:10 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Во время проведения следственных действий свидетели по делу Шамарина дали показания в отношении генерал-лейтенанта, который в ходе предъявления ему обвинения отверг причастность к получению особо крупной взятки», — сказал собеседник агентства.
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