Байден заявил, что США – единственная сверхдержава, ведущая демократия и незамениманация

19:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Джо Байден считает Соединенные Штаты единственной в мире сверхдержавой.

«Ни у одной страны нет таких союзников, как у нас. Поэтому любому, кто думает, что он может угрожать нам, следует дважды подумать. Мы защищаем наши ценности, противостоя тиранам и оберегая мир, выступая в защиту свободы и открытости», — заявил Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

«Благодаря вооруженным силам США делают то, что может сделать только Америка, незаменимая нация. Единственная в мире сверхдержава и ведущая мировая демократия», — утверждал американский лидер.