Лидер оппозиции в Армении архиепископ Галстанян попросил отстранить его от служения

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян попросил Католикоса всех армян Гарегина II отстранить его от служения ввиду намерения баллотироваться на пост премьер-министра Армении. Об этом он сообщил, выступая на митинге в Ереване.

По словам Галстаняна, «учитывая ожидания широких слоев», желающих видеть его кандидатом на должность главы правительства, он обсудил свои планы с «духовными братьями под руководством Верховного патриарха». На встрече речь шла, в частности, о невозможности совмещать нынешние обязательства с политикой, отметил он. «В связи с этим я, представив Верховному патриарху и моим духовным братьям ситуацию, попросил заморозить мою 30-летнюю духовную деятельность и позволить взять на себя ответственность за весь этот процесс», — сказал Галстанян.