Лидер оппозиции в Армении архиепископ Галстанян попросил отстранить его от служения
17:35 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян попросил Католикоса всех армян Гарегина II отстранить его от служения ввиду намерения баллотироваться на пост премьер-министра Армении. Об этом он сообщил, выступая на митинге в Ереване.
По словам Галстаняна, «учитывая ожидания широких слоев», желающих видеть его кандидатом на должность главы правительства, он обсудил свои планы с «духовными братьями под руководством Верховного патриарха». На встрече речь шла, в частности, о невозможности совмещать нынешние обязательства с политикой, отметил он. «В связи с этим я, представив Верховному патриарху и моим духовным братьям ситуацию, попросил заморозить мою 30-летнюю духовную деятельность и позволить взять на себя ответственность за весь этот процесс», — сказал Галстанян.
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